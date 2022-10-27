Только победа устроила бы киевский клуб в борьбе за 3-е место, которое дает право сыграть в плей-офф Лиги конференций. Ведь киприоты опережали украинцев на 3 балла, заработав преимущество личных встреч после победы в первом круге.

АЕК – Динамо: онлайн-трансляция матча ЛЕ – Ванат возвращается, немало изменений от Луческу

Подопечные Мирчи Луческу достаточно неплохо начали матч. И даже забили, но Ванат оказался в офсайде. А вот гости сделали все по правилам. После навеса с фланга Альтман оказался без присмотра в пределах штрафной и эффектным ударом отправил мяч в ворота Нещерета.