"Я дуже задоволений тим досягненням, яке АЕК зумів вибороти у грі з Динамо. Ми написали історію для команди та для всього Кіпру. Це була складна гра проти здібного суперника та досвідченого тренера. Попри те, що нам було важко, а суперник забив двічі на останніх хвилинах, ми досягли мети – забезпечили собі євровесну, вийшовши з групи.

Виліт киян з єврокубків попри дубль Гармаша у відеоогляді поєдинку АЕК Ларнака – Динамо – 3:3

У нас дуже хороша команда. Не лише стартова одинадцятка, а й усі гравці. Вважаю, що в Європі ми граємо чудово. АЕК програв Ренну та Фенербахче, але грав у дуже хороший футбол проти команд із сильними виконавцями у складі. Все, що я маю сказати своїм футболістам, це велике дякую, тому що вони завжди борються. Вони – справжні воїни, а не звичайні футболісти.

Для мене цей успіх дуже важливий. Я щасливий у Ларнаці. АЕК – дуже організований клуб, з ідеальними умовами для роботи. Важливо, що команда робить історію, має амбіції та прагне розвиватися. Команда росте, і я росту разом із нею. Я хочу більшого з АЕКом", – цитує тренера офіційний сайт кіпрського клубу.

Нагадаємо, АЕК ледь вдруге не обіграв Динамо у Лізі Європи. Кіпріоти вели 3:1, але дубль Дениса Гармаша врятував киян від 5-ї поразки в груповому турнірі. Підопічні Луческу набрали перший бал і втратили шанси навіть на третє місце. Його забронював якраз АЕК, який з 4-ма очками гарантував собі путівку в плей-офф Ліги конференцій.

АЕК – Динамо: 6 голів на прощання з Європою – дубль Гармаша за 25 хвилин, дебюти легіонерів і драматичний виліт Луческу