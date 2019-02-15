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Спортивный директор Ювентуса летал в Амстердам для переговоров по Де Лигту

20:49 24 Читати українською
Спортивный директор Ювентуса летал в Амстердам для переговоров по Де Лигту
Маттейс де Лигт / Соцсети

Ювентус имеет серьезные намерения подписать защитника Аякса Маттейса Де Лигта.

Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи летал в Амстердам в среду, когда Аякс играл против Реала в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Главной причиной визита были переговоры с руководством Аякса о переходе в стан "зебр" 19-летнего защитника Маттейса Де Лигта, сообщает AS со ссылкой на газету Tuttosport.

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К слову, главным конкурентом Ювентуса в борьбе за юного защитника является каталонская Барселона, которая этой зимой оформила трансфер партнера Де Лигта – Фрэнки де Йонга.

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Аякс - Реал Мадрид: Среда 13 февраля 2019

Аякс
Матч окончен
1 : 2
Реал Мадрид
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