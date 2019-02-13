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19-летний Де Лигт установил уникальный рекорд Лиги чемпионов, превзойдя Фабрегаса

13 февраля 23:02 147 Читати українською
19-летний Де Лигт установил уникальный рекорд Лиги чемпионов, превзойдя Фабрегаса
Маттейс Де Лигт / Фото mirror

Юный защитник амстердамского Аякса Маттейс Де Лигт уже успел вписать свое имя в историю Лиги чемпионов.

Игрок Аякса Маттейс Где Лигт вывел свою команду с капитанской повязкой на матч плей-офф 1/8 финала ЛЧ против мадридского Реала.

Фанаты Аякса устроили ночной салют возле гостиницы, где проживает Реал

Де Лигту исполнилось всего 19 лет, таким образом он стал самым молодым капитаном в истории турнира на стадии плей-офф, сообщает портал The Sportsman.

Предыдущий рекорд принадлежал хавбеку Монако Сеску Фабрегасу, который в 2009-м вывел на матч плей-офф ЛЧ лондонский Арсенал в 21-летнем возрасте.

Роналду, Месси, одноклубник Коноплянки и еще 8 игроков, за которыми стоит наблюдать в 1/8 финала Лиги чемпионов

Лига чемпионов1/8 финалаЙохан Кройф Арена (Амстердам)

Аякс - Реал Мадрид: Среда 13 февраля 2019

Аякс
Матч окончен
1 : 2
Реал Мадрид
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Аякс - Реал Мадрид Лига чемпионов Маттейс Де Лигт Маттейс Де Лигт Сеск Фабрегас Сеск Фабрегас Аякс Аякс Рекорды
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