19-летний Де Лигт установил уникальный рекорд Лиги чемпионов, превзойдя Фабрегаса

Юный защитник амстердамского Аякса Маттейс Де Лигт уже успел вписать свое имя в историю Лиги чемпионов.

Игрок Аякса Маттейс Где Лигт вывел свою команду с капитанской повязкой на матч плей-офф 1/8 финала ЛЧ против мадридского Реала.

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Де Лигту исполнилось всего 19 лет, таким образом он стал самым молодым капитаном в истории турнира на стадии плей-офф, сообщает портал The Sportsman.

Предыдущий рекорд принадлежал хавбеку Монако Сеску Фабрегасу, который в 2009-м вывел на матч плей-офф ЛЧ лондонский Арсенал в 21-летнем возрасте.

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