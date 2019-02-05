toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ВЕСТ ХЭМ - ЛИВЕРПУЛЬ ДИНАМО КИЕВ - ЭСТЕРСУНД

Де Лигт хочет присоединиться к де Йонгу в Барселоне

12:36 104 Читати українською
Де Лигт хочет присоединиться к де Йонгу в Барселоне
Маттейс де Лигт и Фрэнки де Йонг / Фото voetbalprimeur

Барселона может объединить в команде талантливый нидерландский тандем.

Защитник Аякса Маттейс де Лигт может продолжить карьеру в Барселоне, сообщает Mundo Deportivo.

Месси лично убеждал де Йонга выбрать Барселону

19-летний нидерландский защитник сам изъявил желание перейти в каталонский клуб вслед за своим партнером по Аяксу Фрэнки ее Йонгом, который уже подписал контракт с действующим чемпионом Испании.

Де Лигт получил предложения от нескольких европейских грандов, но ожидает именно на интерес со стороны Барсы. Потенциальный трансфер оценивается в 75 млн евро.

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Маттейс де Лигт провел 19 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.

Ель Класіко майбутнього: Лунін, де Йонг, Дембеле, Вінісіус й інші молоді зірки Реала та Барселони

Теги
Испания Барселона Барселона Фрэнки де Йонг Фрэнки де Йонг Маттейс Де Лигт Маттейс Де Лигт Трансферы Барселоны Трансферы Чемпионата Испании Аякс Аякс Трансферы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
46
мин
Гамбург
19:30
Нюрнберг
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук