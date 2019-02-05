Де Лигт хочет присоединиться к де Йонгу в Барселоне

Барселона может объединить в команде талантливый нидерландский тандем.

Защитник Аякса Маттейс де Лигт может продолжить карьеру в Барселоне, сообщает Mundo Deportivo.

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19-летний нидерландский защитник сам изъявил желание перейти в каталонский клуб вслед за своим партнером по Аяксу Фрэнки ее Йонгом, который уже подписал контракт с действующим чемпионом Испании.

Де Лигт получил предложения от нескольких европейских грандов, но ожидает именно на интерес со стороны Барсы. Потенциальный трансфер оценивается в 75 млн евро.

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Маттейс де Лигт провел 19 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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