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Спортивний директор Ювентуса літав у Амстердам для переговорів щодо Де Лігта

20:49 117 Читать на русском
Спортивний директор Ювентуса літав у Амстердам для переговорів щодо Де Лігта
Маттейс де Лігт / Соцмережі

Ювентус має серйозні наміри підписати захисника Аякса Маттейса де Лігта.

Спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі літав у Амстердам у середу, коли Аякс грав проти Реала у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

19-річний захисник Аякса Де Лігт встановив унікальний рекорд Ліги чемпіонів, перевершивши Фабрегаса

Головною причиною візиту були перемовини з керівництвом Аякса щодо переходу у стан "зебр" 19-річного захисника Маттейса Де Лігта, повідомляє AS з посиланням на газету Tuttosport.

Де Лігт хоче приєднатись до де Йонга в Барселоні

До слова, головним конкурентом Ювентуса у боротьбі за юного оборонця є каталонська Барселона, яка цієї зими оформила трансфер партнера Де Лігта – Френкі де Йонга.

Ліга чемпіонів1/8 фіналуЙохан Кройф Арена (Амстердам)

Аякс - Реал Мадрид: Середа 13 лютого 2019

Аякс
Матч завершено
1 : 2
Реал Мадрид
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