Спортивний директор Ювентуса літав у Амстердам для переговорів щодо Де Лігта

Ювентус має серйозні наміри підписати захисника Аякса Маттейса де Лігта.

Спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі літав у Амстердам у середу, коли Аякс грав проти Реала у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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Головною причиною візиту були перемовини з керівництвом Аякса щодо переходу у стан "зебр" 19-річного захисника Маттейса Де Лігта, повідомляє AS з посиланням на газету Tuttosport.

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До слова, головним конкурентом Ювентуса у боротьбі за юного оборонця є каталонська Барселона, яка цієї зими оформила трансфер партнера Де Лігта – Френкі де Йонга.