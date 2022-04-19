Спортинг определился с судьбой Рамиреса, арендованного у Динамо
Форвард Динамо Эрик Рамирес, арендованный хихонским Спортингом, скоро вернется в столичный украинский клуб.
Клуб из Сегунды не будет выкупать у киевлян контракт 23-летнего венесуэльца, ведь он не оправдал ожиданий, сообщает La Voz de Asturias.
Дикие одноклубники украинцев восьмерых избивали одинокого голкипера – экс-тренер Лунина героически бросился спасать
Зимой Рамиреса арендовали с надеждой закрыть проблемную позицию форварда, но неудачные выступления привели к тому, что хихонцы решили не активировать опцию выкупа.
Самого Эрика тоже вроде бы не устраивает положение в команде, поэтому он не прочь сменить клуб. В этом сезоне нападающий провел всего 252 минуты в 10 матчах Сегунды, но результативными действиями не отмечался.
Даст ли летом Мирча Луческу венесуэльцу второй шанс, пока неизвестно. Контракт Эрика Рамиреса с Динамо рассчитан до лета 2026 года.
Унікальна трансферна зима 2022 – гравці Динамо і Шахтаря завойовують Європу, Барселона творить дива, революції в АПЛ