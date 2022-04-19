Клуб із Сегунди не викуповуватиме у киян контракт 23-річного венесуельця, адже він не виправдав очіквань, інформує La Voz de Asturias.

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Взимку Раміреса орендували з надією закрити проблемну позицію форварда, але невдалі виступи призвели до того, що хіхонці вирішили не активовувати опцію викупу.

Самого Еріка теж нібито не влаштовує становище у команді, тому він не проти змінити клуб. Цього сезону нападник провів усього 252 хвилини в 10 матчах Сегунди, але результативними діями не відзначався.

Чи дасть влітку Мірча Луческу венесуельцю другий шанс, поки невідомо. Контракт Еріка Раміреса з Динамо розрахований аж до літа 2026 року.

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