Спортдиректор ПФЛ назвал условие, при котором команду Первой лиги могут отправить на изоляцию

Чиновник Профессиональной футбольной лиги Евгений Мороз рассказал о требованиях медицинского протокола в Первой лиге.

"Требования к раздевалке не будут препятствием для организации матча. Если хозяева не будут иметь большой раздевалки, то должны предоставить сопернику две комнаты – гостевую и собственную раздевалку.

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А сами могут найти другое помещение для того, чтобы переодеться – или сделать это на трибунах, поскольку не будет зрителей. Можно надеть амуницию и в отеле.

А относительно рисков остановки турнира... Они невелики. На изоляцию будут отправлять только ту команду, шесть игроков которой заболеют коронавирусом. После изоляции клубы смогут доиграть пропущенные поединки", – сказал Мороз в комментарии изданию Экспресс.

Напомним, рестарт второго по силе дивизиона чемпионата Украины состоится уже в эту среду, 24 июня.

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