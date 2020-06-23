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Спортдиректор ПФЛ назвал условие, при котором команду Первой лиги могут отправить на изоляцию

08:54 - Читати українською
Спортдиректор ПФЛ назвал условие, при котором команду Первой лиги могут отправить на изоляцию
Металлист 1925 – Ингулец / ФК Металлист 1925

Чиновник Профессиональной футбольной лиги Евгений Мороз рассказал о требованиях медицинского протокола в Первой лиге.

"Требования к раздевалке не будут препятствием для организации матча. Если хозяева не будут иметь большой раздевалки, то должны предоставить сопернику две комнаты – гостевую и собственную раздевалку.

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А сами могут найти другое помещение для того, чтобы переодеться – или сделать это на трибунах, поскольку не будет зрителей. Можно надеть амуницию и в отеле.

А относительно рисков остановки турнира... Они невелики. На изоляцию будут отправлять только ту команду, шесть игроков которой заболеют коронавирусом. После изоляции клубы смогут доиграть пропущенные поединки", – сказал Мороз в комментарии изданию Экспресс.

Напомним, рестарт второго по силе дивизиона чемпионата Украины состоится уже в эту среду, 24 июня.

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Теги
коронавирус Первая лига ПФЛ
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