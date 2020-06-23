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Спортдиректор ПФЛ назвав умову, при якій команду Першої ліги можуть відправити на ізоляцію

08:54 - Читать на русском
Спортдиректор ПФЛ назвав умову, при якій команду Першої ліги можуть відправити на ізоляцію
Металіст 1925 – Інгулець / ФК Металіст 1925

Чиновник Професіональної футбольної ліги Євген Мороз розповів про вимоги медичного протоколу у Першій лізі.

"Вимоги до роздягальні не будуть перешкодою для організації матчу. Якщо господарі не матимуть великої роздягальні, то повинні надати супернику дві кімнати – гостьову і власну роздягальню.

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А самі можуть знайти інше приміщення для того, щоб переодягнутися – або зробити це на трибунах, оскільки не буде глядачів. Можна вдягнути амуніцію і в готелі.

А щодо ризиків зупинки турніру... Вони невеликі. На ізоляцію відправлятимуть лише ту команду, шість гравців якої захворіють на коронавірус. Після ізоляції клуби зможуть дограти пропущені поєдинки", – сказав Мороз у коментарі виданню Експрес.

Нагадаємо, рестарт другого за силою дивізіону чемпіонату України відбудеться вже цієї середи, 24 червня.

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Теги
коронавірус Перша ліга ПФЛ
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