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В еще одном клубе Первой лиги обнаружили коронавирус – поединок чемпионата под угрозой срыва

11:14 - Читати українською
В еще одном клубе Первой лиги обнаружили коронавирус – поединок чемпионата под угрозой срыва
Балканы – Агробизнес / ФК Балканы

Уже второй клуб второго по силе дивизиона пострадал от COVID-19.

У одного из футболистов Балкан диагностирован COVID-19, сообщает официальный сайт клуба.

Рух повторно прошел тест на коронавирус – в клубе зафиксирована вспышка COVID-19

Болезнь у игрока проходит бессимптомно, он находится на самоизоляции. Руководство клуба уже сообщило о ситуации в соответствующие инстанции.

Как следствие, первый после рестарта Первой лиги поединок команды против ОПФК Черкащина перенесли с 24 на 25 июня. Во вторник, 23 июня, команда пройдет повторное тестирование и по его результатам будет определена дальнейшая судьба матча.

Напомним, ранее вспышки коронавируса были зафиксированы во львовских Карпатах и ​​Рухе и в донецком Олимпике.

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