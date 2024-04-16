Глеб Платов, спортивный директор Дунайской Стреды признался, кого бы из украинских игроков хотел видеть в словацком клубе.

"Если считать без Динамо, без Шахтера, то вратарская линия – это или Волынец, или Бойко. Может, Фесюн.

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В линию защиты это был бы, очевидно, Сваток. Если не учитывать игроков сборной Украины, то это мог бы быть Чоботенко. В линию полузащиты – Пихаленок или, если это невозможно, Рубчинский. В линию нападения – Квасница", – сказал Платов в программе "ТаТоТаке".

Напомним, Глеб стал спортивным директором Динайской Стреды в октябре 2023 года, подписав контракт на 2 года. Свою деятельность в словацком клубе он совмещает с работой в сборной Украины.

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