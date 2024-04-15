В рамках 24-го тура УПЛ 2023/24 ЛНЗ принимает Верес, а Металлист 1925 сыграет с СК Днепр-1. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

ЛНЗ – Верес

ЛНЗ и Верес сотворили главные сенсации предыдущей недели. Черкасская была более громкой – Подопечные Олега Дулуба сдержали Динамо в Киеве, расписав ничью 1:1. У тактических аналитиков было много нареканий по качеству блока с пятью защитниками, ведь новичок УПЛ позволил провести в своей штрафной более 30 касаний. Были и другие нюансы, которые реализовали не лучшим образом, но результат на табло.

Впрочем, общая картина остается невеселой. ЛНЗ весной одержал всего одну победу – над Полесьем, благодаря ляпу голкипера на последних секундах. В остальных шести поединках команда трижды проиграла и трижды сыграла вничью, забивая не более одного гола за игру. На турнирную ситуацию эти неудачи не влияют, однако наблюдать за футболом подопечных Олега Дулуба очень тяжело.

Верес же неделю назад взял да и разгромил Оболонь. 3:0. На поле "пивоваров". Победа имела большое значение в контексте борьбы за выживание – ровенчане оторвались от зоны переходных матчей на три очка, а до спасительной 12-й позиции остается всего пять. Сегодня можно сократить этот разрыв.

"Народный клуб" заслуживает на подъем по таблице. Подопечные Олега Шандрука тоже отбирали очки у Динамо, плюс прибили Черноморец на его поле – а поражения в начале весны от Колоса и Ворсклы случились при равной игре. Футбол Вереса при этом предполагает проактивную оборону, интенсивный контрпрессинг даже против топов и владение мячом. Очень смело и современно, как для 13-й команды УПЛ, идущей в двух зачетных баллах от зоны прямого вылета.

Кадровая ситуация

Травмированы: Паст (Верес)

Дисквалифицированные: Бойко – Кучеров

Ориентировочные составы на матч ЛНЗ – Верес

ЛНЗ: Кучеренко – Стасюк, Муравский, Салиху, Норенко – Бар, Рыбалка – Наумец, Яшари, Пасич – Бессала

Верес: Когут – Балан, Курко, Вовченко, Шевченко – Кучеренко, Кухарук – Дахновский, Сикейра, Шарай Мрвалевич

Прогноз "Футбол 24" – ТМ 2,5

Конкретный результат этой встречи решит большой рандомайзер УПЛ. Зато можно более-менее уверенно прогнозировать количество голов – в матчах ЛНЗ и Вереса чаще всего забивают меньше трех. Ставим на тотал меньше 2,5.

Металлист 1925 – СК Днепр-1

Ожидалось, что после прихода криптоинвестора Металлист 1925 станет серьезной силой в УПЛ. Назначение Виктора Скрипника намеки, что так оно и будет – впрочем, дальше все пошло наперекосяк. Сначала был непонятный трансфер Гармаша, а дальше произошла 6-матчевая безвыигрышная серия. Харьковчане не одержали ни одной победы весной и опустились в зону прямого вылета.

Причин у провала много. Здесь и переход на очень сложную схему с ромбом, и неприспособленность состава к ней (и к борьбе за выживание), и кадровые проблемы. Сейчас это уже не важно – команде просто необходимо выиграть, ведь отставание от зоны переходных матчей достигло двух очков. А до конца чемпионата всего месяц.

СК Днепр-1 же чередует успешные результаты с неудачными. Последних пока что больше – В шести весенних турах подопечные Юрия Максимова одержали всего две победы (над Оболонью и Колосом). Да, они были сухими и убедительными, однако с Минаем и ЛНЗ команда сыграла вничью, а в матче против Зари коллектив упустил преимущество в два гола. Плюс, было поражение от Руха (пусть и с сомнительным голом львовян).

"Спортклубовцам" тоже не везет. В домашках команде критически мешают тревоги, которые сбивают необходимый темп. Кроме того, весной было много кадровых проблем – в какой-то момент ситуация стабилизировалась, однако за два последних поединка в лазарет загремели Филиппов и Пихаленок (Адамюк же получил дисквал). Тем не менее, стоит отметить и банальную регрессию к среднему.

Футбол днепровцев особо не потерял в качестве, однако осенью было много побед в ничейных или проигрышных матчах. Теперь все возвращается. И все равно они держатся в топ-4 – а в случае победы коллектив приблизится ко второй третьей позиции на расстояние двух очков.

Кадровая ситуация

Травмированы: Курило – Когут, Пихаленок, Филиппов

Дисквалифицированы: Адамюк (СК Днепр-1)

Ориентировочные составы на матч Металлист 1925 – СК Днепр-1

Металлист 1925: Мозиль – Жичиков, Имереков, Фарина, Капинус – Габелок – Юрченко, Борячук, Дмитренко – Сидоров, Юсов

СК Днепр-1: Волынец – Пасич, Сваток, Сарапий, Мирошниченко – Бабенко – Танчик, Очеретько, Рубчинский, Леднев – Гуцуляк

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Обе команды слишком нестабильны в весенней части сезона. Это касается как общего качества игры, так и количества забитых/пропущенных. Мы не рекомендуем делать ставки в данной встрече.

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