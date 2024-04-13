Спортивный директор Дунайской Стреды и помощник Сергея Реброва в сборной Украины Глеб Платов сделал интересный выбор относительно самого интересного наставника в отечественном футболе.

"Тренерские команды в УПЛ? Иващенко делает хорошую работу в Оболони. Виталий Пономарев делает очень интересную работу с Рухом. Дулуб в ЛНЗ. Григорчук в Черноморце.

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Мне интересно, что будет делать Шандрук в Вересе. Очень нравится этот тренер – молодой специалист. У нас есть интересные кадры, у нас нет кризиса тренеров.

Если выбирать из малоизвестных специалистов? Это, конечно, Имад Ашур – наставник U-19 СК Днепр-1. Я не могу быть объективным, но, с моей точки зрения, это, пожалуй, самый перспективный молодой тренер в нашей стране с отрывом. Вследствие его комплексного профайла, знаний, личных качеств, эмоционального интеллекта, выстраивания интеракций, образования, образованности. Он знает 6 или 7 языков. Он структурно работает по 22 часа в сутки. Это сумасшедший человек", – сказал Платов в программе "ТаТоТаке".

К слову, подопечные Ашура после 23-х туров идут в турнирной таблице чемпионата Украины U-19 третьими, набрав 45 очков. От лидеров – Динамо и Шахтера – "спортклубовцы" отстают на 12 и 8 баллов соответственно.

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