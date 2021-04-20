Далеко не все клубы хорошо взвесили риски перед решением присоединиться к Европейской Суперлиге.

По меньшей мере три представителя АПЛ начали сомневаться в целесообразности революционного турнира. Первые двое – Челси и Манчестер Сити, сообщает The Guardian.

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Среди 12 клубов-основателей только часть преданно поддерживает идею Суперлиги и готова идти до конца. Ряд же участников просто соблазнились на финансовые выгоды, но "воевать" с ФИФА, УЕФА и футбольной общественностью не настроены. Челси и Манчестер Сити принадлежат ко второй группе.

Также стало известно о сомнениях Ливерпуля. Руководство "красных" шокировано волной негатива и уже не так охотно выступает за создание турнира, добавляет Bild. Не исключено, что список "бунтовщиков" будет пополняться и в дальнейшем.

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