Далеко не всі клуби добре зважили ризики перед рішенням приєднатися до Європейської Суперліги.

Щонайменше три представники АПЛ почали сумніватися в доцільності революційного турніру. Перші двоє – Челсі та Ман Сіті, повідомляє The Guardian.

Клопп зізнався, чи хоче покинути Ліверпуль – боси клубу приєдналися до Суперліги без відома німця

Серед 12 клубів-засновників лише частина віддано підтримує ідею Суперліги і готова йти до кінця. Низка ж учасників просто спокусилася на фінансові вигоди, але "воювати" з ФІФА, УЄФА та футбольною громадськістю не налаштована. Челсі та Ман Сіті належать до другої групи.

Також стало відомо про сумніви Ліверпуля. Керівництво "червоних" шоковане хвилею негативу і вже не так охоче виступає за створення турніру, додає Bild. Не виключено, що список "бунтівників" буде поповнюватися і надалі.

"Ми усі помремо": президент Суперліги гарантував безпеку для Зінченка та Ко, а молодь диктує нове революційне правило