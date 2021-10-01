Барселона перестала быть работой мечты даже для тренеров из чемпионата Аргентины.

Рулевой Ривер Плейт Марсело Гальярдо опроверг слухи о своем переезде на Камп Ноу, как это ранее сделал и Роберто Мартинес.

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"Я сосредоточен исключительно на Ривере. Все знают, что я хочу доработать свой действующий контракт, и у меня нет причин менять свое мнение. Что если бы Барса связалась со мной? Нет смысла отвечать на этот вопрос..." – приводит слова Гальярдо инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, на тренерское кресло Барселоны также сватают Пирло, Клоппа, Рангника и других известных специалистов.

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