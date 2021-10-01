Наставник Барселоны Рональд Куман в очередной раз провалился со своими идеями в поединке Лиги чемпионов.

За несколько часов до стартового свистка матча ЛЧ Бенфика – Барселона тренер гостей Рональд Куман решил играть по схеме 3-5-2, хотя до поединка команда тренировалась с другим расположением, сообщает Sport.es.

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Такое изменение стало неожиданностью и для самих футболистов "блаугранас", которые в итоге и провалили план нидерландского специалиста, проиграв "орлами" со счетом 0:3.

Напомним, в ЛЧ Барселона после двух туров остается на дне таблицы без очков, а в Ла Лиге команда Кумана пока может рассчитывать только на выход в Лигу конференций.

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