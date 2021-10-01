Барселона перестала бути роботою мрії навіть для тренерів з чемпіонату Аргентини.

Керманич Рівер Плейт Марсело Гальярдо спростував чутки про свій переїзд на Камп Ноу, як це раніше зробив і Роберто Мартінес.

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"Я зосереджений виключно на Рівері. Всі знають, що я хочу допрацювати свій чинний контракт, і у мене немає причин змінювати свою думку. Що якби Барса зв'язалася зі мною? Немає сенсу відповідати на це питання..." – наводить слова Гальярдо інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, на тренерське крісло Барселони також сватають Пірло, Клоппа, Рангніка та інших відомих фахівців.

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