Нападающий Жироны Артем Довбик своими выступлениями в этом сезоне привлек внимание к себе и в других европейских клубах.

РБ Лейпциг изучает ситуацию вокруг Артема Довбика, сообщает журналист Экрем Конур.

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Одной из причин является то, что к обоим форвардам клуба, Лоису Опенде и Беньямину Шешко, проявляют интерес клубы из АПЛ и французской Лиги 1. Довбик заинтересовал не только РБ Лейпциг – украинца связывали с Атлетико, Ньюкаслом и даже Челси.

Добавим, что Артем стал одним из открытий сезона в Ла Лиге – 27 матчей, 14 голов и 5 ассистов в чемпионате Испании в составе Жироны.

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