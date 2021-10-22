Своєю грою проти Салернітани тиждень тому Віктор Коваленко буквально не залишив шансів Тьягу Мотті. Українець прогнозовано вдруге поспіль вийшов у стартовому складі на матч Серії А. Спеції належало зіграти проти сусідки в турнірній таблиці. Після минулого туру у Сампдорії було на одне очко менше.

Гостьові трибуни не завадили "орлятам" ринутися вперед зі стартовим свистком. Перші хвилини команди провели поблизу воріт господарів. "Блучерк'ятті" вистояли, але належним чином відповісти не вдавалося. Якийсь час чи не єдиною зброєю Сампдорії були радіокеровані навіси Кандреви, якими не поспішали користуватися партнери. Зрештою, так і вдалося відкрити рахунок. Антоніо подав зі штрафного, і м'яч, ледве зачепивши голову оборонця, залетів у сітку. Спочатку сайт Серії А закономірно записав цей гол на вінгера "моряків".

Пропущений м'яч, здавалося, похитнув віру Спеції у власні сили. Вона віддала ініціативу супернику. Дуже недалекоглядне рішення. Нехай у Сампдорії вистачає проблем із побудовою гри, але наявність на полі Капуто та Габ'ядіні ніколи не можна ігнорувати. Якщо Франческо відверто пробачив гостям таку зухвалість, то Маноло – ні. Саме він допоміг Кандреві оформити дубль.

Тьягу Мотті під час перерви вдалося "завезти" своїх підопічних. Вони знову були активнішими. Пресингували, атакували, майже нічого не давали зробити Сампдорії. Інша річ, що і у самих виходило небагато. Другий тайм минув у жвавій безкомпромісній боротьбі, але рахунок вдалося змінити лише у компенсований час. Це Даніеле Верде наважився на шалений удар з лінії штрафного. Справжній шедевр, який лишень підсолодив поразку. Відтак, Сампдорія набрала 9 очок та піднялася на 13-те місце. Спеція розташувалася над зоною вильоту.

Однозначно оцінити гру Віктора Коваленка не так і просто. Сьогодні він був далеким від того, чим зробив собі рекламу шість днів тому. Причина банальна – тактична роль. Тьягу Мотта поставив українця в опорну зону. Фактично на пару з Маджорре вони повинні були виконувати чималий обсяг не дуже помітної роботи. Вони страхували, підчищали і готували власні атаки. На їхніх плечах була доставка м'яча в атакувальну третину. З цим вони справлялися. Проблеми Спеції починалися вже там. Саме ці два гравці виконали найбільше передач, якщо не враховувати захисників. Більшість пасів Коваленка – вперед. За очікуваними асистами він став другим у складі Спеції. Випередив українця лише Бастоні, який бомбардував штрафний Сампдорії передачами зі свого флангу.