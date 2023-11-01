Жирона здобула перемогу над Сан-Роке в Кубку Іспанії. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол24".

Головний тренер каталонців Мічел випустив з перших хвилин Віктора Циганкова, а ось Артем Довбик залишився на лаві запасних.

Циганков повернувся розкішним пасом, Довбик віддав переможний асист – Жирона вирвала перемогу на 90+8 Кубка Іспанії

У першому таймі команди забитими голами не потішили. Одразу після перерви Жирона відкрила рахунок. Утім, і пропустила доволі швидко. Рятувати свою команду вже в компенсований час довелося Довбику та Савіо. Українець оформив дивакуватий асист – бразилець позбавив Артема м'яча і зробив усе сам, принісши перемогу Жироні.