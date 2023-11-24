Шахтер получил флаг клуба, спасенный военнослужащим ВСУ из Авдеевки
Клубный музей "горняков" пополнит особый артефакт.
Перед стартом матча 15-го тура УПЛ между Шахтером и Полесьем состоялось незаурядное событие. Главный сержант 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Виктор Жарук передал донецкой команде флаг клуба, спасенный из Авдеевского коксохимического завода.
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Воин ВСУ сфотографировался со знаменем и командой и совершил первый символический удар по мячу.
Напомним, 7 ноября мобильная группа СтратКому ВСУ работала на территории Авдеевского коксохимического завода, где продолжаются непрерывные бои. Жарук заметил в разрушенном здании администрации АКХЗ флаг Шахтера и рискуя жизнью совершил настоящую спецоперацию для спасения клубного знамени.
К слову, поединок между Шахтером и Полесьем завершился безголевой ничьей.
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