Захватчики ведут себя, как бездушные варвары. С первых дней войны они сбрасывают бомбы на объекты гражданской инфраструктуры. Мариуполь оказался на грани гуманитарной катастрофы. Сегодня захватчики обстреляли больницу и роддом.

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Сергей Сидорчук опубликовал несколько фото, в очередной раз призвав закрыть небо над Украиной. "Мариуполь. Прямой удар российских войск по роддому. Женщины, дети и рабочие под завалами. Спасите украинцев. Закройте небо!" – написал футболист в своем Instagram.

Напомним, утром 24 февраля российские войска без объявления войны напали на территорию Украины. Захватчики надеялись завоевать нас за несколько дней, но украинцы успешно разрушают кровожадные планы Путина и его армии. В то же время, цивилизованный мир давит на агрессора санкциями.

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