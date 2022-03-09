Загарбники поводяться, як бездушні варвари. З перших днів війни вони скидають бомби на об'єкти цивільної інфраструктури. Маріуполь опинився на межі гуманітарної катастрофи. Сьогодні загарбники обстріляли лікарню та пологовий будинок.

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Сергій Сидорчук опублікував кілька фото, вкотре закликавши закрити небо над Україною. "Маріуполь. Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Жінки, діти та робітники будинку під завалами. Врятуйте українців. Закрийте небо!" – написав футболіст у своєму Instagram.

Нагадаємо, вранці 24 лютого російські війська без оголошення війни напали на територію України. Загарбники сподівалися завоювати нас за кілька днів, але українці успішно руйнують кровожерливі плани Путіна та його армії. Водночас цивілізований світ тисне на агресора санкціями.

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