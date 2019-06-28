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"Спасибо, легенда", – Олимпик официально подтвердил уход Гая

18:36 31 Читати українською
"Спасибо, легенда", – Олимпик официально подтвердил уход Гая
Алексей Гай / ФК Олимпик

Донецкий Олимпик официально попрощался с Алексеем Гаем.

"Один из лучших футболистов в истории украинского футбола покинул Олимпик. Алексей Гай за то недолгое время, что провел в донецком клубе, стал настоящим символом клуба.

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С приходом в Олимпик осенью 2018 года, опытный полузащитник сразу взял на себя роль лидера команды. Именно его харизма, опыт и менталитет настоящего победителя помогли дончанам сохранить прописку в УПЛ", – говорится в сообщении официального сайта Олимпика.

Напомним, ранее Алексей Гай попрощался с донецким клубом в своем Instagram.

В сезоне 2018/19 Гай в составе "олимпийцев" провел 22 поединка, и отметился 4 забитыми мячами.

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