toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО КОПА АМЕРІКА-2019

"Дякуємо, легендо", – Олімпік офіційно підтвердив відхід Гая

18:36 352 Читать на русском
"Дякуємо, легендо", – Олімпік офіційно підтвердив відхід Гая
Олексій Гай / ФК Олімпік

Донецький Олімпік офіційно попрощався з Олексієм Гаєм.

"Один з найкращих футболістів в історії українського футболу залишає Олімпік. Олексій Гай за той недовгий час, що провів у донецькому клубі, став справжнім символом клубу.

"Не можу сказати, що Росія – агресор". Олексій Гай – про війну на Донбасі та звинувачення в сепаратизмі

З приходом в Олімпік восени 2018 року, досвідчений півзахисник одразу взяв на себе роль лідера команди. Саме його харизма, досвід і менталітет справжнього переможця допомогли донеччанам зберегти прописку в УПЛ", – йдеться у повідомленні офіційного сайту Олімпіка.

Нагадаємо, раніше Олексій Гай попрощався з донецьким клубом у своєму Instagram.

У сезоні 2018/19 Гай у складі "олімпійців" провів 22 поєдинки, і відзначився 4 забитими м'ячами.

"Голодуючі" Поволжя-2: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – їх більше, ніж ви думали

blog_ava
Мілан не гратиме в єврокубках у сезоні 2019/20 – рішення CAS
13:54
3758
Теги
Олексій Гай Олексій Гай Олімпік Олімпік Трансфери Трансфери чемпіонату України
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
29
хв
Венесуела
22:00
Аргентина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук