"Дякуємо, легендо", – Олімпік офіційно підтвердив відхід Гая

Донецький Олімпік офіційно попрощався з Олексієм Гаєм.

"Один з найкращих футболістів в історії українського футболу залишає Олімпік. Олексій Гай за той недовгий час, що провів у донецькому клубі, став справжнім символом клубу.

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З приходом в Олімпік восени 2018 року, досвідчений півзахисник одразу взяв на себе роль лідера команди. Саме його харизма, досвід і менталітет справжнього переможця допомогли донеччанам зберегти прописку в УПЛ", – йдеться у повідомленні офіційного сайту Олімпіка.

Нагадаємо, раніше Олексій Гай попрощався з донецьким клубом у своєму Instagram.

У сезоні 2018/19 Гай у складі "олімпійців" провів 22 поєдинки, і відзначився 4 забитими м'ячами.

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