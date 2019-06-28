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Гай покинул Олимпик и заявил о переезде в Европу

09:39 56 Читати українською
Гай покинул Олимпик и заявил о переезде в Европу
Алексей Гай / ФК Олимпик

Бывший полузащитник Шахтера Алексей Гай заявил об уходе из Олимпика и переезде за границу.

"Я принял решение – я больше не являюсь футболистом Олимпика. Это было сложное решение для меня, но оно такое. Я искренне благодарен всем, кто был рядом. Хочу сказать большое спасибо всей команде за эмоции, трудности и опыт, который мы вместе с вами получили.

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Олимпик для меня не просто клуб, в котором мне посчастливилось играть, это частичка моего дома. Вы навсегда в моем сердце. До встречи на полях Европы", – написал Гай в своем Instagram.

Хавбек выступал в составе Олимпика с осени 2018 года и помог команде сохранить прописку в УПЛ.

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Я принял решение, я больше не являюсь футболистом @fcolympic_donetsk . Это было сложное решение для меня, но оно такое! Я искренне благодарен всем кто, был рядом. Хочу сказать большое спасибо всей команде за эмоции, трудности и опыт который мы вместе с вами получили. Олимпик для меня не просто клуб в котором мне посчастливилось играть, это частичка моего дома! Вы навсегда в моем сердце! До встречи на полях Европы)

Публикация от Alexey Gai (@alexeygai)

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