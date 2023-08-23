СК Днепр-1 продолжает штормить. Невероятно, но вице-чемпион Украины на старте сезона выиграл всего один матч из семи – против Полесья, когда в компенсированное время залетел лонгшот Бабенко. Что наиболее важно, эти результаты справедливы даже в УПЛ, не говоря уже о еврокубках. В Европе "желто-черные" действовали даже убедительнее.

После ответного матча со Славией показалось, что Александр Кучер таки нащупал модель, с которой футбол СК Днепра-1 снова будет представлять серьезную угрозу. Кравец из центра обороны протягивал мяч между линиями и давал диагонали, Сарапий атаковал свободные зоны на чужой половине, фулбеки поднимались максимально высоко, вингеры создавали варианты продвижений через центр – и все это было системно, хотя и очень рискованно. Впрочем, уже в поединке с Оболонью мы увидели привычную безнадежную версию.

Ничья с Минаем и поражение от "пивоваров" вылились в отставку Александра Кучера. За неделю до этого ушел и Евгений Красников. В контексте борьбы за еврокубки ситуация выглядит катастрофической – "спортклубовцы" остались без тренера перед игрой в Трнаве. Впрочем, нельзя сказать, что с Александром Кучером они играли или могли сыграть лучше, чем без тренера. Настолько серьезен кризис.

Зато в СК Днепра-1 больше нет двоевластия. Клубом снова руководит команда Андрея Русола, взгляды и решения которого были интереснее шагов Красникова. Слухи о новом коуче подтверждают ожидания – по информации ТаТоТаке, "желто-черных" до ответного матча против Трнавы возглавит Гонсало Гарсия, экс-тренер Твенте и Истры (его сватали в Зарю). Пока же с командой работает Валерий Городов.

Соперник у СК Днепра-1 не такой уж и страшный. Бронзовый призер чемпионата Словакии в квалификации прошел литовскую Ауду и познанский Лех, однако побеждал только в домашней встрече – и не показал чего-то невероятного. Из плюсов стоит отметить довольно подвижные фланги, которые любят забегать за спину, смело обыгрывать и врываться в штрафную. Также Спартак Трнава качественно работает на "втором этаже".

Но это только в атаке. В обороне здесь такая же клоунада, как и в СК Днепра-1 – огромные щели между игроками, постоянная потеря концентрации, слабая подстраховка, инертность, обрезки... Достаточно взглянуть видео голов Леха, чтобы понять, насколько все печально. Пройти в плей-офф удалось только благодаря еще большему цирку от познанских защитников.

Показательно, что даже у себя в чемпионате подопечные Михала Гаспарика не феерят. Первую победу удалось добыть только в третьем матче, над Побрезовой (одним из лидеров) – и снова она случилась в родных стенах. Причем впервые удалось завершить без пропущенных голов. До этого Спартак Трнава проиграл Тренчину и разделил очки со Злате Моравце-Врабле, хотя в предыдущем сезоне эти коллективы боролись за выживание.

Словом, судьба дает СК Днепру-1 последний шанс. Жребий оказался максимально снисходительным к нашему вице-чемпиону. Спартак Трнава, как минимум, равный днепровцам и такой же проблемный. Все в руках "желто-черных".

Кадровая ситуация

Травмированы: Русов – Адамюк, Бланко (оба – под вопросом), Волынец

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Спартак Трнава – СК Днепр-1

Спартак Трнава: Такач – Коштрна, Коша, Штетина, Микович – Прохазка, Зелькович, Баинович – Офори, Джуричин, Даниэл

СК Днепр-1: Кинарейкин – Мирошниченко, Сарапий, Кравец, Каплиенко – Бабенко, Горбунов – Гуцуляк, Пихаленок, Рубчинский – Филиппов

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Спартак сильно выглядел в родных стенах. Именно здесь словаки вынесли Ауду, Лех и Подбрезову, причем только в последнем случае они забили меньше трех голов. Учитывая кризис СК Днепра-1, стоит признать – фаворитами в домашнем противостоянии являются трнавцы.

Нашей команде необходимо найти здоровый баланс между агрессией и надежностью. Ответный матч против Славии показал, насколько перспективно может действовать "спортклуб" при желании рисковать – но за этот риск наказывали. У Спартака Трнавы, кстати, дела аналогичные. Учитывая вышеупомянутые факторы, мы поставим на результативную ничью.

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