Валерию Городову есть над чем поломать голову перед первой дуэлью со словаками.

Уже сегодня, 23 августа, СК Днепр-1 на выезде встретится со Спартак Трнава в матче за выход в групповой этап Лиги конференций.

СК Днепр-1 может потерять одного из лидеров – тот уже согласовал контракт с бывшим клубом

По информации "ТаТоТаке", не сможет помочь украинской команде полузащитник Доминго Бланко. Аргентинский футболист получил мышечное повреждение неделю назад перед ответным матчем со Славией и до сих пор не восстановился. Интересно, что СМИ ранее сообщали о желании Бланко покинуть СК Днепр-1 – игрок уже даже договорился о контракте со своим бывшим клубом Индепендьенте.

Отмечается, что также не сыграют против Спартака Евгений Волынец (последствия сотрясения мозга), Максим Третьяков (разрыв крестообразной связки) и Владимир Танчик (дисквалификация). Зато поехал с командой Денис Мирошниченко, который находился в лазарете.

Напомним, поединок стартует в 19:30 по киевскому времени.

Спартак Трнава – СК Днепр-1: анонс матча квалификации Лиги конференций