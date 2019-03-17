Спаллетти уволят, если Интер проигрывает в дерби Милану, – команду возглавит Камбьяссо

Главный тренер Интера Лучано Спаллетти может потерять свой пост, если проиграет в 28-м туре Серии А Милану.

Если Милан сегодня победит, Лучано Спаллетти будет уволен, а наставником Интера до конца сезона станет Эстебан Камбьяссо, сообщает La Repubblica.

Милан – Интер: матч еще до начала установил финансовый рекорд Серии А

Аргентинец выступал за Интер с 2004 по 2014 год, а после завершения карьеры ассистировал Хосе Пекерману в сборной Колумбии.

В то же время Corriere della Sera уточняет, что на замену Спаллетти клуб рассматривает кандидатуры Антонио Конте, Маурицио Сарри и Марко Джампаоло.

В данный момент Милан и Интер – соседи в турнирной таблице Серии А. "Россонери" занимают третье место, имея в своем активе 51 зачетный пункт, у "нерадзурри" на одно очко меньше.

Міланське дербі, повернення Зідана, сексуальний футбол у Севільї та Ле Класіко на берегах Сени: топ-5 матчів євровікенду