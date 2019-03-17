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Милан – Интер: матч еще до начала установил финансовый рекорд Серии А

11:00 85 Читати українською
Милан – Интер: матч еще до начала установил финансовый рекорд Серии А
Милан – Интер / Соцсети

Миланское дерби принесет рекордную прибыль в истории Серии А.

 

Продажа билетов и выручка в день матча Милан – Интер принесет Милану рекордные для Серии А 5,7 миллиона евро прибыли, сообщает Football Italia.

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Прошлый рекорд был установлен в апреле 2018-го года, тогда Интер, который принимал Ювентус, получил доходы в 5,3 миллиона евро.

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К слову, поединок состоится сегодня, 17 марта, начало в 21:30. После 27 туров Милан занимает третье место с 51 очком в активе. Интер имеет 50 очков и идет следующим в турнирной таблице.

Теги
Италия Интер Интер Милан Милан Милан - Интер
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