Спаллетті звільнять, якщо Інтер програє в дербі Мілану, – команду очолить Камб'яссо

Головний тренер Інтера Лучано Спаллетті може втратити свою посаду, якщо програє в 28-у турі Серії А Мілану.

Якщо Мілан сьогодні переможе, Лучано Спаллетті буде звільнений, а наставником Інтера до кінця сезону стане Естебан Камб'яссо, повідомляє La Repubblica.

Мілан – Інтер: матч ще до початку встановив фінансовий рекорд Серії А

Аргентинець виступав за Інтер з 2004 по 2014 рік, а після завершення кар'єри асистував Хосе Пекерману в збірній Колумбії.

Водночас Corriere della Sera уточнює, що на заміну Спаллетті клуб розглядає кандидатури Антоніо Конте, Мауріціо Саррі і Марко Джампаоло.

Наразі Мілан та Інтер – сусіди в турнірній таблиці Серії А. "Россонері" посідають третє місце, маючи у своєму активі 51 заліковий пункт, в "нерадзуррі" на одне очко менше.

Міланське дербі, повернення Зідана, сексуальний футбол у Севільї та Ле Класіко на берегах Сени: топ-5 матчів євровікенду