Маротта начал работать генеральным директором Интера

Бывший генеральный директор Ювентуса Джузеппе Маротта начал работу в Интере.

Официально Интер пока не объявлял о назначении Маротты, однако Джузеппе сегодня прибыл на собрание представителей Серии А в окружении руководства "нерадзурри" и на клубном автомобиле Интера, пишет Football Italia.

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Это фактически свидетельствует о том, что Маротта уже приступил к своим функциональным обязанностям. По информации СМИ, Беппе будет зарабатывать в миланском клубе около 3 млн евро в год.

К слову, вместе с Мароттой Ювентус 7 лет подряд выигрывал титул чемпиона Италии (2012-2018 годы).