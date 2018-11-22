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Маротта начал работать генеральным директором Интера

00:08 8 Читати українською
Маротта начал работать генеральным директором Интера
Джузеппе Маротта / соцсети

Бывший генеральный директор Ювентуса Джузеппе Маротта начал работу в Интере.

Официально Интер пока не объявлял о назначении Маротты, однако Джузеппе сегодня прибыл на собрание представителей Серии А в окружении руководства "нерадзурри" и на клубном автомобиле Интера, пишет Football Italia.

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Это фактически свидетельствует о том, что Маротта уже приступил к своим функциональным обязанностям. По информации СМИ, Беппе будет зарабатывать в миланском клубе около 3 млн евро в год.

К слову, вместе с Мароттой Ювентус 7 лет подряд выигрывал титул чемпиона Италии (2012-2018 годы).

Теги
Италия Интер Интер Ювентус Ювентус Джузеппе Маротта
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