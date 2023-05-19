Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис пытается наладить отношения с главным тренером команды Лучано Спаллетти. Как информирует Corriere dello Sport, наставник хочет покинуть Наполи – ему не понравилось, что Де Лаурентис не пообщался и не посоветовался с ним, прежде чем объявить об активации автоматического продления тренером контракта ещё на один сезон.

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Осознав свою ошибку, Де Лаурентис был бы готов предложить Спаллетти пролонгацию контракта на 2 сезона – до лета 2025 года – но тренер теперь кажется непоколебимым в своем решении.

Как информирует радио Kiss Kiss Napoli, Спаллетти придётся заплатить 8 миллионов евро компенсации, если он решит покинуть клуб.

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