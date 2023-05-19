Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс намагається налагодити стосунки з головним тренером команди Лучано Спаллетті. Як інформує Corriere dello Sport, наставник хоче покинути Наполі – йому не сподобалося, що Де Лаурентіс не поспілкувався і не порадився з ним, перш ніж оголосити про активацію автоматичного продовження тренером контракту ще на один сезон.

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Усвідомивши свою помилку, Де Лаурентіс був би готовий запропонувати Спаллетті пролонгацію контракту на 2 сезони – до літа 2025 року – але тренер тепер здається непохитним у своєму рішенні.

Як інформує радіо Kiss Kiss Napoli, Спаллетті доведеться заплатити 8 мільйонів євро компенсації, якщо він вирішить покинути клуб.

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