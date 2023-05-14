В рамках программы дня в 35-м туре Серии А запланировано несколько матчей. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2022/23, 35-й тур

Верона – Торино – 0:1

Гол: Влашич, 29

Монца – Наполи – начало 16:00

Фиорентина – Удинезе – начало в 16:00

Болонья – Рома – начало в 19:00

Торино в родных стенах победил Верону. Единственный гол забил Влашич, который на 29-й минуте шикарно пробил из-за пределов штрафной. Таким образом, Никола стал третьим хорватом, которому удалось забить минимум 5 голов в своём дебютном сезоне в Серии А – ранее это удавалось только Марио Пашаличу и Ивану Перишичу.

Никакого турнирного значения этот триумф для Торино не имел. У Вероны же дела плохи – она держится прямо над зоной вылета, не упав туда только благодаря лучшей статистике личных встреч против Специи. У "мастифов" и Коваленко равенство по набранным зачётным баллам.