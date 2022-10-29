"Понятно, что сейчас все обвиняют Луческу. Что он – единственная и главная проблема этого Динамо, что дед не хочет уйти. Хотя мы все понимаем, что это последняя работа у деда, что он не хотел бы так уходить. Не все могут быть как Юпп Хайнкес, когда идут на вершине.

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Да, Луческу не может, мы видим, что он не может. Но он, по крайней мере, пытается профессионально делать свою работу. Это то, чего не хватает Динамо на всех этажах. Можно начать с менеджмента, не нашедшего нормальной базы в Польше. Даже польские журналисты предлагали для Динамо базы, там несколько пустых. Почему Динамо бродит по Польше и Украине, как бомжи? Это ненормально.

Мы понимаем, что в академии не очень хорошо. В скаутской службе, где бронзовый барельеф на бронзовых барельефах, работает только один человек – Александр Голоколосов. Может, еще немного работает Бессонов.

Скауты – это люди, которые необязательно играли в футбол, были тренерами, спортивными директорами. Это люди, которые занимаются скаутингом, и делают себе имя благодаря труду, а не как у Динамо – делают себе труд благодаря своему имени. Это ненормальная ситуация.

Может быть успешным кафе, где уборщица не убирает крошки со стола, шеф-повар плюет в еду, кассир обсчитывает клиентов? Может быть популярным и успешным такое заведение?" – отметил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

Напомним, Динамо занимает только 8 место УПЛ, а на днях оформило вылет из еврокубков, набрав одно очко в пяти турах. Поединок Лиги Европы против Фенербахче станет последним для киевлян в евросезоне 2022/23.

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