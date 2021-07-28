"Варан напоминает мне Рио Фердинанда. Замечательный в игре с мячом, замечательный в воздухе. Он совершенный центральный защитник. Я помню его первую игру за сборную Франции, и я был настолько поражен.

Манчестер Юнайтед объявил о подписании Варана

Рафаэль был так молод, но так хорош с мячом, такой быстрый, и его ожидание было идеальным. Варан спокойный с мячом, и он может забить. Это лучшее, лучшее подписание для Манчестер Юнайтед", – приводит слова Эвра Goal со ссылкой на The Athletic.

Напомним, Манчестер Юнайтед приобрел Варана за около 50 млн евро и подписал с игроком контракт до лета 2026-го.

Сульшер вичистив авгієві стайні в МЮ, але тепер команді потрібен "справжній" тренер – новий контракт виглядає помилкою