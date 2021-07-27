Рафаэль Варан отныне будет защищать цвета Манчестер Юнайтед, сообщает официальный сайт клуба.

Мбаппе связан с продажей Варана в Манчестер Юнайтед – испанские СМИ раскрыли план Реала

28-летнему французу осталось только пройти медосмотр. По информации СМИ, Реал получит за своего игрока около 50 млн евро, это 4-й по стоимости трансфер на выход мадридцев в истории. Контракт француза с "красными дьяволами" будет рассчитан до лета 2026-го.

Напомним, Рафаэль выступал за мадридский клуб с 2011 года. В прошлом сезоне Ла Лиги Варан провел 31 поединок, в которых отметился двумя голами.

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