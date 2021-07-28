"Варан нагадує мені Ріо Фердінанда. Чудовий у грі з м'ячем, чудовий у повітрі. Він довершений центральний захисник. Я пам'ятаю його першу гру за збірну Франції, і я був настільки вражений.

Манчестер Юнайтед оголосив про підписання Варана

Рафаель був такий молодий, але такий хороший з м'ячем, такий швидкий, і його очікування було ідеальним. Варан спокійний з м'ячем, і він може забити. Це найкраще, найкраще підписання для Манчестер Юнайтед", – наводить слова Евра Goal з посиланням на The Athletic.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед придбав Варана за близько 50 млн євро та підписав з гравцем контракт до літа 2026-го.

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