У каталонцев сейчас больше молодых футболистов, делающих погоду в первой команде.

Средний возраст футболистов Барселоны составляет 25,3 года, а средний возраст игроков Реала – 27,3 года. Столичная команда гораздо опытнее молодых каталонцев.

Анчелотти с юмором ответил на критику, что Реал всегда играет одним составом

В Барселоне есть такие суперталанты, как Педри, Гави, Нико, Фати. Гарсии, Десту, Мингесе, Пучу еще нет 23, молодыми считаются де Йонг, Араухо и Дембеле. Состав мог быть даже моложе, если бы не ветераны – Дани Алвес, Пике, Бускетс.

В Реале молодежь не столь активно ставят в основной состав. Можно отметить только четырех: Винисиус, Родриго, Камавинга и Вальверде. Наш Андрей Лунин вообще не получает шансы в чемпионате за спиной Куртуа.

Сегодня испанские гранды сыграют Эль Класико. Реал с 10 очками отрыва лидирует в чемпионате, а Барселона идет четвертой.