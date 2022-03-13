"Ротация? Я могу вносить изменения в состав, но не вижу ни одного уставшего игрока. Чесно говоря, меня не беспокоят негативные комментарии. Мне нравятся острые ощущения от работы с Реалом.

У нас отличные игроки. Когда Кроос, Модрич и Каземиро завершат карьеру, придет время для Камавинги, Вальверде и Бланко.

Камавинга – это настоящее и будущее Реала. Кроос, Каземиро и Модрич стареют, но Камавинга получит свое место в стартовом составе, возможно, через 10 лет", – с улыбкой сказал Карло Анчелотти перед матчем против Мальорки.

Реал лидирует в чемпионате Испании с большим отрывом, а на неделе прошел ПСЖ в Лиге чемпионов.

Хет-трик Бензема вывел Реал в четвертьфинал ЛЧ – триумф чемпионов над лузерами, гениальный Модрич и конец саги о Мбаппе