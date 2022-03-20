У каталонців зараз більше молодих футболістів, які роблять погоду в першій команді.

Середній вік футболістів Барселони складає 25,3 року, а середній вік гравців Реала – 27,3 року. Столична команда значно досвідченіша, ніж молоді каталонці.

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У Барселоні є такі суперталанти, як Педрі, Гаві, Ніко, Фаті. Гарсії, Десту, Мінгесі, Пучу ще немає 23, молодими вважаються де Йонг, Араухо і Дембеле. Склад міг бути навіть молодшим, якби не ветерани – Дані Алвес, Піке, Бускетс.

У Реалі молодь не так активно ставлять в основний склад. Можна відзначити лише чотирьох: Вінісіус, Родріго, Камавінга та Вальверде. Наш Андрій Лунін взагалі не отримує шансів у чемпіонаті за спиною Куртуа.

Сьогодні іспанські гранди зіграють Ель Класіко. Реал з 10 очками відриву лідирує в чемпіонаті, а Барселона йде четвертою.