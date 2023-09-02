В рамках программы дня в 4-м туре испанской Примеры 2023/24 запланировано несколько матчей. Отчет читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2023/24, 4-й тур

Реал Сосьедад – Гранада – 5:3

Голы: Кубо, 9, 44, Субименди, 54, Барренечеа Мугуруса, 67, Бош, 76 (автогол) – Ле Норманн, 35 (автогол), Бойе, 83, Сарагоса, 90+9

Бетис – Райо Вальекано – начало в 22:00

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Реал Сосьедад одержал первую победу в сезоне. До этого подопечные Иманола Альгуасила расписали три ничьи, забив всего два гола, однако в домашке с Гранадой их прорвало. Хозяева за 67 минут отгрузили четыре мяча, а еще один вколотили в собственные ворота.

Андалусийцы добавили в актив "чурри-урдин" свой автогол, что окончательно расслабило басков. В последние 20 минут Сосьедад пропустил от Бойе и Сарагосы. Финальный свисток зафиксировал победу Сосьедада со счетом 5:3.

Героями встречи стали Такефуса Кубо и Браис Мендес. Японец оформил дубль, а испанец отдал два ассиста. Также стоит отметить дебют Тирни – арендованный из Арсенала конкурент Зинченко ничем интересным не отметился.

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