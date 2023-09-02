В рамках програми дня у 4-му турі іспанської Прімери 2023/24 заплановано кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 4-й тур

Реал Сосьєдад – Гранада – 5:3

Голи: Кубо, 9, 44, Субіменді, 54, Барренечеа Мугуруса, 67, Бош,76 (автогол) – Ле Норманн, 35 (автогол), Бойє, 83, Сарагоса, 90+9

Бетіс – Райо Вальєкано – початок о 22:00

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Реал Сосьєдад здобув першу перемогу в сезоні. До цього підопічні Іманола Альгуасіла розписали три нічиї, забивши всього два голи, однак у домашці з Гранадою їх прорвало. Господарі за 67 хвилин відвантажили чотири м'ячі, а ще один вколотили у власні ворота.

Андалусійці додали в актив "чуррі-урдін" свій автогол, що остаточно розслабило басків. У останні 20 хвилин Сосьєдад пропустив від Бойє та Сарагоси. Фінальний свисток зафіксував перемогу Сосьєдада з рахунком 5:3.

Героями зустрічі стали Такефуса Кубо та Браїс Мендес. Японець оформив дубль, а іспанець віддав два асисти. Також варто відзначити дебют Тірні – орендований з Арсенала конкурент Зінченка нічим цікавим не відзначився.

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