Победный гол Малиновского в видеообзоре матча Фиорентина – Аталанта – 1:2

Аталанта одержала волевую победу в выездном матче 23 тура Серии А против Фиорентины. Смотрите видео голов и обзор матча Фиорентина – Аталанта.

Счет в матче открыли хозяева: на 32 минуте лидер "фиалок" Федерико Кьеза красивым ударом с дальней дистанции огорчил Голлини. Аталанта отыгралась сразу после перерыва: Гомес получил разрезной пас от Иличича и прострелил во вратарскую на Сапату, который забил свой 8 гол в текущем розыгрыше Серии А.

Малиновский забил роскошный гол за Аталанту – видео шедевра украинца

Ключевым в матче стал выход на поле Руслана Малиновского. На 64 минуте украинец заменил Марио Пашалича, а уже на 72-й классным ударом с левой забил победный гол. Для Малиновского это взятие ворот стало третьим в чемпионате Италии. Также в его активе две результативные передачи.

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