toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА БАРСЕЛОНА

Победный гол Малиновского в видеообзоре матча Фиорентина – Аталанта – 1:2

19:11 124 Читати українською
Победный гол Малиновского в видеообзоре матча Фиорентина – Аталанта – 1:2
Фиорентина – Аталанта – видео голов и обзор матча

Аталанта одержала волевую победу в выездном матче 23 тура Серии А против Фиорентины. Смотрите видео голов и обзор матча Фиорентина – Аталанта.

32’ Федерико Кьеза
 
Дуван Сапата 50’
Руслан Малиновский 72’
32’ Федерико Кьеза
50’ Дуван Сапата
72’ Руслан Малиновский

Счет в матче открыли хозяева: на 32 минуте лидер "фиалок" Федерико Кьеза красивым ударом с дальней дистанции огорчил Голлини. Аталанта отыгралась сразу после перерыва: Гомес получил разрезной пас от Иличича и прострелил во вратарскую на Сапату, который забил свой 8 гол в текущем розыгрыше Серии А.

Малиновский забил роскошный гол за Аталанту – видео шедевра украинца

Ключевым в матче стал выход на поле Руслана Малиновского. На 64 минуте украинец заменил Марио Пашалича, а уже на 72-й классным ударом с левой забил победный гол. Для Малиновского это взятие ворот стало третьим в чемпионате Италии. Также в его активе две результативные передачи.

Малиновский забил гол на выезде и стал героем в Серии А – Аталанта сняла 27-летнее проклятие благодаря творению украинца

blog_ava
Главные новости футбола 7 февраля: Динамо провело трансферы на вход и выход, сборная Украины нашла новых соперников
07:00
975
Теги
Видеоновости Украинцы за рубежом Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Фиорентина - Аталанта Италия Фиорентина Фиорентина
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
21
мин
Верона
21:45
Ювентус
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук