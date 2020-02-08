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"Смоктати його", – зірки Аталанти кумедно вітали Маліновського з голом

8 лютого 23:00 1808 Читать на русском
"Смоктати його", – зірки Аталанти кумедно вітали Маліновського з голом
Руслан Маліновський, Папу Гомес, Луїс Мурієль та Ханс Хатебур / TMW

Нападник Аталанти Луїс Мурієль оригінально відреагував на яскраву гру Руслана Маліновського у матчу 23 туру Серії А проти Фіорентини.

32’ Федеріко К'єза
 
Дуван Сапата 50’
Руслан Маліновський 72’
32’ Федеріко К'єза
50’ Дуван Сапата
72’ Руслан Маліновський

Після переможного гола у ворота Фіорентини Руслан Маліновський виклав у своєму інстаграмі фото з матчу і отримав чималу кількість привітань від партнерів по Аталанті та збірній України. Один із коментарів залишив капітан бергамасків Папу Гомес. Аргентинець похвалив Маліновского словами "Harasho amico", на що отримав цікаву відповідь від свого колумбійського одноклубника Луїса Мурієля.

Переможний гол Маліновського у відеоогляді матчу Фіорентина – Аталанта – 1:2

Нападник Аталанти явно перебував у чудовому настрої після перемоги над своєю колишньою командою. Під коментарем Гомеса Мурієль написав "смоктати його" і додав веселих смайлів.

Нагадаємо, Маліновський приніс перемогу Аталанті в матчі з Фіорентиною, забивши красивий гол на 72 хвилині. Ця перемога дозволила команді Гасперіні піднятися на 4 місце в турнірній таблиці Серії А.

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Теги
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