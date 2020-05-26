toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
УКРАИНА БОРУССИЯ ДОРТМУНД - БАВАРИЯ КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Соратник Симеоне покинет Атлетико – они работали вместе 9 лет

18:58 39 Читати українською
Соратник Симеоне покинет Атлетико – они работали вместе 9 лет
Симеоне и Бургос / EFE

Ассистент главного тренера мадридского Атлетико Херман Бургос вскоре покинет Ванда Метрополитано. Он работал в тандеме с Диего Симеоне с 2011 года.

51-летний аргентинец покинет "матрасников" после сезона 2019/20, сообщает Marca.

Фелиш получил травму – третье повреждение форварда в дебютном сезоне в Атлетико

Бургос не договорился о продлении сотрудничества с Атлетико. Прошлым летом ассистент Симеоне сменил агента с прицелом на самостоятельную тренерскую карьеру. Тандем двух аргентинцев просуществовал 9 лет. Бургос начал работать с Симеоне в итальянской Катанье в январе 2011-го. Затем они тренировали Расинг, а в декабре того же года оказались в Атлетико.

После ухода Бургоса первым помощником Симеоне станет другой экс-игрок сборной Аргентины Нельсон Вивас, который уже входит в тренерский штаб "матрасников". Также его может пополнить легендарный хавбек мадридцев Габи Фернандес.

"А хто такий Бургос?" Він поборов рак і Венгера, принизив Моурінью та вивів Атлетіко у фінал Ліги Європи

blog_ava
"Мілевський приходив на тренування першим": творець чемпіонів із Бреста – про купівлю Хачеріді і шок від збірної України
12:00
651
Теги
Испания Нельсон Вивас Нельсон Вивас Херман Бургос Габи Фернандес Габи Фернандес Атлетико Атлетико Диего Симеоне Диего Симеоне
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
24
мин
Байер
21:30
Вольфсбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук