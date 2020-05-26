Соратник Симеоне покинет Атлетико – они работали вместе 9 лет

Ассистент главного тренера мадридского Атлетико Херман Бургос вскоре покинет Ванда Метрополитано. Он работал в тандеме с Диего Симеоне с 2011 года.

51-летний аргентинец покинет "матрасников" после сезона 2019/20, сообщает Marca.

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Бургос не договорился о продлении сотрудничества с Атлетико. Прошлым летом ассистент Симеоне сменил агента с прицелом на самостоятельную тренерскую карьеру. Тандем двух аргентинцев просуществовал 9 лет. Бургос начал работать с Симеоне в итальянской Катанье в январе 2011-го. Затем они тренировали Расинг, а в декабре того же года оказались в Атлетико.

После ухода Бургоса первым помощником Симеоне станет другой экс-игрок сборной Аргентины Нельсон Вивас, который уже входит в тренерский штаб "матрасников". Также его может пополнить легендарный хавбек мадридцев Габи Фернандес.

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