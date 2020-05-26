Соратник Сімеоне покине Атлетіко – вони працювали разом 9 років

Асистент головного тренера мадридського Атлетіко Херман Бургос незабаром покине Ванда Метрополітано. Він працював у тандемі з Дієго Сімеоне з 2011 року.

51-річний аргентинець покине "матрацників" після сезону 2019/20, повідомляє Marca.

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Бургос не домовився щодо продовження співпраці з Атлетіко. Минулого літа асистент Сімеоне змінив агента з прицілом на самостійну тренерську кар'єру. Тандем двох аргентинців проіснував 9 років. Бургос почав працювати із Сімеоне в італійській Катанії у січні 2011-го. Потім вони тренували Расинг, а в грудні того ж року опинилися в Атлетіко.

Після відходу Бургоса першим помічником Сімеоне стане інший екс-гравець збірної Аргентини Нельсон Вівас, який вже входить до тренерського штабу "матрацників". Також його може поповнити легендарний хавбек мадридців Габі Фернандес.

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